В Сергелийском районе Ташкента женщина и трое детей погибли после падения из окна девятого этажа, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Этот факт произошёл 3 апреля примерно в 19:20 в доме №77 8-го квартала Сергелийского района.

По данным ведомства, женщина Д. А. (1996 года рождения) предположительно «с целью умышленного убийства» привела своих детей — двух мальчиков (2018 и 2019 годов рождения) и девочку (2022) — к окну спальни и «поочерёдно выбросила сыновей, а затем вместе с дочкой выпрыгнула из окна, совершив самоубийство».

В результате происшествия все они погибли.

Обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в Генпрокуратуре.