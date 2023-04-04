Предприятие Hududgaz Poytaxt в связи с ремонтными работами на сутки отключило газоснабжение в Сергелийском, Чиланзарском и Янгихаётском районах. В связи с этим будет также отсутствовать горячая вода в некоторых локациях двух из этих районов, сообщила пресс-служба Veolia Energy Tashkent.

Hududgaz Poytaxt уведомило 2 апреля, в течение суток 4 апреля на подземном газопроводе высокого давления, проходящем через Янгихаетский район, будут выполняться ремонтные работы.

Таким образом, газ отключён в 7634 домохозяйствах в Сергелийском районе, 5251 домохозяйствах и почти 30 тысячах квартир Янгихаетского района и 6000 домохозяйствах Чиланзарского района. Кроме того, в Сергели отключены от газа 85 производственных предприятий, 11 школ, 41 предприятие общепита, 68 пекарен и 185 коммунально-бытовых предприятия.

От газоснабжения также временно отключён теплоисточник ТЦ-8, который поставляет тепловую энергию для Veolia Energy Tashkent. В связи с этим временно приостановлена подача горячей воды по следующим адресам: ул. Янги Сергели, Мехригиё, Кипчак, Сугдиёна Чинор, Давлатобод, Дустлик, Мирзо Турсунзода, Жахонаро, Кургонтепа, Сергели 1−8а, Спутник 1−18а, Дустлик 1, 2.

«Подача горячей воды возобновится сразу после восстановления газоснабжения. По информации Hududgaz Poytaxt, это произойдёт до 8:00 5 апреля», — заверили в Veolia.