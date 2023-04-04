Трёхлетний мальчик погиб в Ургутском районе Самаркандской области, упав в арык перед домом, сообщила пресс-служба УЧС области

Сообщается, что уровень воды был небольшим, но достаточным, чтобы ребёнка отнесло на некоторое расстояние. Его обнаружили и достали местные жители. Они вызвали скорую помощь, но мальчика спасти не удалось.

В УЧС опровергли сообщения в социальных сетях, что мальчика смыло водой в результате селя, вызванного обильными осадками. Уровень осадков в день происшествия составил 12−13 мм, отметил представитель управления.