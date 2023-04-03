В Узбекистане отзывают из обращения лекарственный препарат «Тутукон Нео» от испанского производителя Laboratorio Miquel. Об этом сообщил Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения.

Речь идёт о растворе для приёма внутрь, используемом против инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыводящих путей.

По данным центра, препарат произведён с нарушением требований надлежащей производственной практики (GMP). Он отозван по решению испанского агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям (AEMPS).