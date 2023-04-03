Сборная Узбекистана завоевала три медали на турнире Большого шлема в китайском Уси — две золотые и одну бронзовую. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Олимпийский чемпион из Узбекистана (Токио-2020) Улугбек Рашитов, выступающий в весовой категории до 68 кг, завоевал золотую медаль, одолев в финале иранца Дониёла Бозоргишоба. Третье место занял также таэквондист из Ирана Ризо Калгор.

Ещё одну золотую медаль принёс в копилку сборной Джасур Джайсунов, одолев соперников в весовой категории до 80 кг.

Чемпионка мира Светлана Осипова (+73 кг) завоевала бронзовую медаль.





Эти соревнования являются лицензионными, и по итогам двух турниров Большого шлема (второй пройдёт в декабре) будут определены первые лицензиаты Олимпийских игр 2024 года.