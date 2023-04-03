В Ташкенте 25−27 апреля состоятся международная конференция космических технологий STC-2023 и молодёжный форум Youth Space Forum, сообщили «Газете.uz» в агентстве «Узбеккосмос».

Отмечается, что на конференцию прибудут лидеры отрасли, чтобы изучить потенциал по использованию космических технологий в экономике Центрально-Евразийского региона.

«STC-2023 — это бизнес-ориентированное мероприятие, на котором соберутся национальные и региональные космические агентства, а также представители бизнеса со всей Центральной Евразии», — отметили организаторы.

Эту конференцию Узбекистан проведёт во второй раз. В прошлом году мероприятие собрало более 150 представителей космической отрасли, в этом году участие подтвердили свыше 250 экспертов.

Программа конференции посвящена международному сотрудничеству и инвестициям, обсуждению новых спутниковых технологий, безопасности, финансам и регулированию в отрасли.

Ключевые спикеры конференции: министр цифровых технологий Шерзод Шерматов, руководитель «Узбеккосмоса» Шухрат Кадыров, директор международной федерации астронавтики Кристиан Фейтчинер, председатель совета директоров и президент Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдирим, председатель космического агентства Азербайджана «Азеркосмос» Самаддин Асадов, председатель Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Баубек Оралмагамбетов и многие другие. Ожидается также визит глав космических агентств более 12 стран.

Спонсорами конференции выступили мировые лидеры индустрии космических технологий: Turksat (Турция), ESRI (США), MonocoSat/SSI Monoco (Королевство Монако), Contec (Южная Корея), Eutelsat (Франция), IAI (Израиль), Synspective (Сингапур), Hughes (США), Intersputnik (Россия), Maxar (США), Planet (США), Rohde & Schwarz (Германия), SES (Швейцария), Airbus (США), Thales (Франция), Voyager (США), SI Imaging (Южная Корея).

В рамках конференции также пройдёт молодёжный форум — как отметили организаторы, первое научно-популярное мероприятие в Центральной Азии, который объединит молодых исследователей из более 20 стран. Площадка, как ожидается, поможет популяризировать космос как профессию и ведущую мировую технологичную отрасль. Ожидается участие более 50 вузов-партнёров, 40 экспертов.

В рамках STC-2023 пройдут пленарные заседания, панельные дискуссии, семинары, G2B и B2B встречи.

Планируется также заседание глав космических агентств и соответствующих ведомств Организации тюркских государств, где будут обсуждены приоритеты развития космической индустрии в регионе.

«Мы рады, что мероприятие вернулось в Узбекистан в 2023 году, и мы с нетерпением ждём возможность провести его в нашей стране в апреле, прежде чем передадим организацию другой стране в 2024 году», — руководитель «Узбеккосмос» Шухрат Кадыров.

По итогам конференции планируется подписание двусторонних соглашений, а также достижение договорённостей о долгосрочном сотрудничестве.