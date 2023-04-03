30 марта в следственном изоляторе в Бухаре состоялись краткосрочные встречи членов семей и родственников 39 осуждённых по делу о прошлогодних событиях в Нукусе. Всего на встречи приехало 77 человек.

Встречи были организованы парламентской комиссией по расследованию событий в Каракалпакстане после обращения близких осуждённых.

В общей сложности в изоляторе находятся 44 осуждённых по этому делу. Близкие 5 осуждённых не участвовали во встречах, сообщила комиссия.





Как мы писали, по итогам двух судебных процессов был осуждён 61 человек (22 и 39), 16 из них были освобождены из зала суда, 1 — Полат Шамшетов — скончался.

Комиссия сообщила, что, получив обращение родных осуждённых, направила в Верховный суд ходатайство, которое было удовлетворено. Затем комиссия обратилась в Жокаргы Кенес Каракалпакстана по вопросу организации встреч осуждённых с родственниками и покрытия расходов на дорогу.

Как говорится в сообщении, осуждённым также были выданы дополнительные посылки.