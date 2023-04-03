Агентство по управлению государственными активами прокомментировало колонку финансового аналитика Карена Срапионова о проведении «народного IPO» предприятий, подлежащих приватизации, через платформу E-auksion, которая была опубликована «Газетой.uz» 28 марта.

Публикуем реакцию агентства, относящуюся к колонке в нашем издании, полностью.

Агентство, правильно оценив озабоченность Карена Срапионова, связанную с проведением народного IPO 40 государственных предприятий, поддерживает развитие фондового рынка страны и реформы, проводимые в данной сфере.

В частности, первые IPO/SPO, проведённые предприятиями с государственным участием, были инициированы именно уполномоченным органом по управлению государственным имуществом.

Вместе с тем, во избежание некоторых заблуждений и разночтений по поводу народного IPO, хотели бы выразить следующее:

1. Целью народного IPO с акциями предприятий является привлечение максимально широких слоёв населения, обеспечение их дополнительным источником заработка и пробуждение чувств собственника.

Так, в послании президента Узбекистана Олий Мажлису и народу страны от 20 декабря 2022 года были выражены касающиеся именно этого вопроса следующие моменты:

«Наша цель — чтобы среди соотечественников появились сотни тысяч собственников и акционеров. Граждане Узбекистана должны иметь возможность инвестировать свои сбережения и получать высокие доходы. Поэтому я дал поручение: в следующем году акции 10 крупнейших компаний и коммерческих банков страны будут выставлены на открытые и прозрачные торги, в которых смогут принять участие все наши граждане. Уверен, это будет настоящее народное IPO».

С этой точки зрения, постановлением предусмотрен охват широких слоёв населения во всех регионах республики, проявивших интерес к акциям, с разовым использованием возможностей электронной торговой платформы E-auksion и ее мобильного приложения в режиме реального времени.

Для этого были отобраны компании с высокой доходностью и способностью выплачивать дивиденды, а их акции будут выставляться на торги поэтапно, путём тщательной подготовки.

2. Преимуществами использования электронной торговой платформы E-auksion при проведении народного IPO являются следующие:

найм инвестиционного посредника (брокера) для покупки акций, заключение договора с ним, получение паспортных данных, открытие счета для перевода денежных средств осуществляется дистанционно, без непосредственного участия инвестора;

возможность размещения заявок в онлайн режиме 24/7, в том числе через мобильное приложение;

возможность идентификации инвесторов (клиентов) в режиме онлайн.

Тем временем, создание подобных возможностей на фондовом рынке, особенно создание нового программного обеспечения, требует значительного времени и дополнительных средств.

К примеру, если в 2022 году число посетителей сайта фондовой биржи составило всего 113 тысяч пользователей, то платформу E-auksion посетили 4,3 миллиона пользователей, количество участников торгов составило 1,3 миллиона.

3. Постановлением предусмотрено полное сохранение права инвестиционных посредников и андеррайтеров на участие в данных процессах.

В частности, указано привлечение к организации процессов торгов профессиональных организаций, создание возможности заключения договоров с ними и открытия счетов депо, создание равных условий для участия инвестиционных посредников, а также их клиентов в приобретении акций.

При этом в процессе размещения заявок создаётся возможность выбора инвестиционных посредников для открытия счетов депо, для чего на электронной торговой платформе E-auksion имеется достаточно ресурсов и возможностей.

4. Сбор заявок (подписка на акции) на электронной торговой платформе E-auksion не приведёт к формированию параллельной торговой площадки или «чёрного» рынка на фондовой бирже, так как вторичные торги народного IPO будут осуществляться на бирже.

Чем больше будет реализовано населению акций на первичном рынке, тем больше ожидается совершение сделок по акциям на вторичном рынке, что послужит увеличению оборота фондового рынка.

5. Проект документа был согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами, в частности, с Агентством стратегических реформ и 21 февраля текущего года в соответствии с новым порядком, коллегиально одобрен Кабинетом министров.

6. Акции могут продаваться не только по традиционной процедуре IPO, но и посредством SPO, совместно с профессиональными организациями, привлечёнными на предприятия, на основе отдельного подхода.

В этой связи приглашаем профессиональных участников фондового рынка принять активное участие в проведении народного IPO и выражаем готовность к постоянному сотрудничеству с ними.

7. Преобразование государственного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг» в акционерное общество и публичное размещение его акций будет осуществляться исходя из международного опыта, путём повышения инвестиционной привлекательности и модернизации программного обеспечения предприятия.

8. Автором сообщается, что внесённые в закон «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» изменения по порядку избрания независимых членов Наблюдательного совета якобы ограничивают права миноритарных акционеров и не обсуждались с представителями общественности.

Проект данного документа согласован с уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг и был размещён для общественного обсуждения (ID-52334).

Кроме того, посредством популярного среди профессиональных участников Telegram-канала «КорпИнфо», было призвано активно участвовать в обсуждении законопроекта, однако со стороны профессиональных участников и представителей общественности никаких предложений и возражений не поступило.

Справочно: в целях обеспечения прав миноритарных акционеров настоящим законом установлено, что кандидаты в независимые члены наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом общества, выдвигаются наблюдательным советом общества для рассмотрения общим собранием акционеров, как правило, на конкурсной основе.