В марте 2023 года товары и услуги на потребительском рынке Узбекистана в среднем стали дороже на 1,01%. Об этом говорится в отчёте Агентства статистики при президенте.

Это ниже показателя за март 2022 года (1,53%), но больше чем в марте 2021 года (0,84%).

Инфляция в годовом исчислении (к марту прошлого года) снизилась до 11,66% (в феврале было 12,23%). Это больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 и 2020 годов — 10,45% и 10,85% соответственно.

Лидерами по росту цен и тарифов за месяц традиционно стали продовольственные товары, которые в среднем подорожали на 1,6%. В годовом выражении показатель по сравнению с февралём снизился, но остаётся на высоком уровне за последние три года — 14,6%.

Непродовольственные товары прибавили в цене 0,7%, услуги населению — 0,4%. В годовом выражении непродовольственные товары подорожали на 10,2%, услуги — 8,4%.

В разрезе отдельных товаров ежемесячное удорожание молока продолжилось по сравнению с прошлым месяцем. В марте оно подорожало на 3,2% (за год — на 18,3%). Рис и рисовая сечка прибавили в цене за месяц 4,6% (35,7%), сахар (после пятимесячного падения) — 4,7% (31,1%).

При этом в марте цены снова снизились на яйца (-1,1%), пшеничную муку (-1,2%), подсолнечное масло (-1,2%).

При этом за последние 12 месяцев яйца подорожали на 32,5%, пшеничная мука — на 35,1%, говядина — на 11%, баранину — 10,4%.

Среди овощей и фруктов больше всего в марте подорожала тыква — на 29,8%, помидоры — на 20,2%, капуста — 17,1%, зелень — 15%, лимоны — 11,3%.

Лук подешевел на 1,4% (но за год рост цен — 2,3 раза), морковь — 1,8%, картофель — 1,9% и свекла — 2,7%.

Цены на одежду и обувь за месяц незначительно выросли на 0,2% и 0,1%, но за год выросли на 8,5%. Бытовые приборы подорожали на 0,6% (9%).

В марте бензин в среднем подешевел на 1,5%, пропан — 0,5%. В пяти регионах Узбекистана после повышения цен в зимний период в марте отмечено снижение стоимости проезда в такси (в пределах 3,6−25%).

В сфере общепита цены поднялись на 2,9% (за год — 23,5%).

Согласно Индексу плова, плов в Ташкенте в марте подорожал на 4,5%, а в Наманганской области — на 16%.