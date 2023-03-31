В пятницу и субботу по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков, в воскресенье местами пройдут дожди, сообщил Узгидромет.

31 марта кратковременный грозовой дождь пройдёт по Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям. Дневная температура воздуха будет в пределах +20…+25 градусов.

В воскресенье на территорию страны ожидается выход циклона с районов юга Каспийского моря и вынос влажной воздушной массы, местами пройдут кратковременные грозовые дожди, по Навоийской, Самаркандской, Кашкадарьинской областям, в предгорных и горных районах — сильные.

В отдельных районах возможно выпадение града. Лишь по восточным районам сохранится погода без осадков.

1−2 апреля местами по Узбекистану возможно усиление ветра до 15−20м/с, по северу и пустынной зоне — порывы до 22−25м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

31 марта и 2 апреля по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления, в пятницу по горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно.

В Ташкенте ожидается погода без осадков, ветер — 3−8 м/с. Температура воздуха будет в пределах +24…+27 градусов.