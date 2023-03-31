Сотрудники Службы государственной безопасности совместно с другими структурами пресекли в Наманганской области незаконный оборот золотых слитков, сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

В Намангане при продаже ювелиру (1981 года рождения) за 40 тысяч долларов 672 г золота ранее судимым жителем Андижана (1984) оба были задержаны.

Затем в Чустском районе был задержан водитель автомобиля Cobalt (1986), который вёз из Алмалыка Ташкентской области 613 г золота по заказу задержанного ювелира.

В отдельном случае ранее судимый житель Намангана (1991) был задержан в Папском районе с жителем Ангрена Ташкентской области (1988) при попытке купить у него три золотых слитка весом 250 г.

В общей сложности в качестве вещественных доказательств было изъято 1 кг 535 г золотых слитков общей стоимостью 1,124 млрд сумов, а также указанные выше 40 тысяч долларов.