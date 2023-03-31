В четверг, 30 марта, Генеральная ассамблея Великого национального собрания (Парламент) Турции единогласно утвердила протокол о присоединении Финляндии к НАТО, передаёт Anadolu.

Таким образом, Финляндия получила юридические основания для полноправного вступления в альянс.

Все 276 участников заседания поддержали законопроект. Ораторы отметили, что после вторжения России в Украину актуальность вступления Швеция и Финляндия в НАТО приобрела особый характер. Генассамблея подчёркивает, что Турция «поддерживает политику открытых дверей». Относительно процесса вступления Финляндии в НАТО отмечается, что членство Финляндии в НАТО будет способствовать евроатлантической безопасности, в том числе и безопасности Турции.

Турция была последней страной, которая утвердила протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Таким образом, все страны альянса одобрили присоединение Финляндии. Теперь государства-участники блока должны уведомить об этом правительство США, являющееся депозитарием Вашингтонского договора 1949 года о создании НАТО.

После вторжения России в Украину Швеция и Финляндия подали заявки о вступлении в НАТО. Турция заявила, что готова голосовать только за принятие Финляндии. Как отмечает BBC, главная претензия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к Швеции — отказ Стокгольма выдать десятки человек, которых Анкара связывает с запрещёнными курдскими группировками и попыткой государственного переворота в 2016 году.