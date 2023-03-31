Впервые в Узбекистане с 1 по 15 апреля по инициативе Государственного симфонического оркестра и Государственной консерватории Узбекистана пройдёт Международный фестиваль музыкального искусства «Рахманиновская весна», сообщили «Газете.uz» организаторы.

В фестивале, посвящённом 150-летию со дня рождения композитора, пианиста и дирижёра Сергея Рахманинова, примут участие музыканты из стран ближнего и дальнего зарубежья: Великобритании, Германии, России, Кувейта и Швейцарии.

В программу войдут более десятка концертов, оперная постановка, конкурс и международная научно-практическая конференция.

Программа фестиваля

1 апреля — открытие мероприятия в Большом зале Государственной консерватории Узбекистана. В программе — Симфония №1 и Кантата для баритона, хора и оркестра «Весна» Рахманинова. Солист — заслуженный артист Узбекистана Кирилл Борчанинов.

4 апреля — вечер фортепианных концертов. Лауреаты международных конкурсов Элеонора Котлыбулатова (Германия) и Мадина Файзиева (Узбекистан) исполнят известные Концерты для фортепиано с оркестром №1 и №2.

6 и 13 апреля — концерты камерной музыки.

7 апреля — Симфония №2, ми-минор, вошедшая в репертуар ведущих оркестров мира, и Рапсодия на тему Паганини. В качестве солиста выступит Ирэна Гульзарова (Швейцария).

8 апреля — концертный вечер вокальной лирики Рахманинова в исполнении заслуженного деятеля Казахстана Азамата Желтыргузова (баритон) и заслуженной артистки Узбекистана Мадины Файзиевой (фортепиано).

11 апреля — концерт симфонической музыки. В программу входит Симфония №3 и Концерт для фортепиано с оркестром №3. Солист — лауреат международных конкурсов Фазлиддин Хусанов (Франция-Кувейт).

14 апреля — концерт Класса доцента ГКУз Э. Миркасымовой и концерт вокальной музыки.

15 апреля — закрытие фестиваля с масштабной концертной программой, в которую войдут Симфонические танцы, Концерт для фортепиано с оркестром №4 и поэма «Колокола».