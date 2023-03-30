Министр юстиции Узбекистана Акбар Ташкулов на пресс-конференции 28 марта ответил на вопрос о социальной справедливости при назначении судебных приговоров по различным преступлениям, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

В конце декабря 2021 года суд по уголовным делам Китабского района Кашкадарьинской области осудил на 5 лет лишения свободы заместителя начальника медицинского объединения и председателя комиссии по признанию детей инвалидами Э. Бозорова. Согласно материалам делам, он обещал местной жительнице помочь получить пособие для ребёнка и попросил за это 600 тысяч сумов. При получении 500 тысяч сумов он был задержан и осуждён по пункту «в» части 2 статьи 210 (получение взятки путём вымогательства).

В январе 2023 года суд по уголовным делам Пахтаабадского района Андижанской области приговорил бывшего хокима Асакинского района Мансурбека Алихонова к 3 годам и 1 месяцу ограничения свободы по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере), пункту «а» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба), пункту «а» части 2 статьи 209 (должностной подлог повторно или опасным рецидивистом) и пунктам «а» и «б» статьи 229−4 (нарушение порядка предоставления земель, совершенное повторно и повлёкшее выход орошаемых земель из сельскохозяйственного оборота) Уголовного кодекса. Экс-хоким подал апелляцию на это решение.

Журналист задал вопрос министру, не приведёт ли ситуация, когда выносятся такие приговоры, к «нетерпимости к судам и законодательству в обществе».

Акбар Ташкулов отметил, что санкции за каждое преступление определяются в соответствии с квалификацией преступлений.

«Суд работает в рамках санкций. Даже если преступление взяточничество составляет небольшую сумму, на это [установлена] более высокая санкция. Представьте, один врач говорит, что не будет оперировать, пока вы не принесёте 100 тысяч сумов. Последствия этого серьёзнее. Вот почему законы предусматривают более [строгое наказание, поскольку это имеет большие последствия для общества. С этой точки зрения нужно правильно понимать каждую статью», — ответил министр.

Стоит отметить, что согласно Уголовному кодексу: