Около в 10:40 утра 30 марта на старой птицефабрике в Каттакурганском районе Самаркандской области произошёл взрыв газа, сообщила пресс-служба областного УВД.

Лёгкие повреждения получили два человека, которых доставили в больницы. Погибших нет, уточнили позже в МЧС.

На месте происшествия работают сотрудники областных управлений по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, прокуратуры и здравоохранения, а также «Худудгазтаминот».

Устанавливаются причины аварии и сумма ущерба, проводятся предварительные следственные действия.