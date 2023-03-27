В понедельник по территории Узбекистана ожидается преобладание малооблачной погоды без осадков, сообщил Узгидромет.

Во вторник, 28 марта, по Бухарской, Навоийской областям местами возможен небольшой дождь, гроза.

В среду, 29 марта, пройдёт дождь и возможна гроза по большей части территории Узбекистана. По Каракалпакстану, Хорезмской области и областям Ферганской долины без осадков.

В четверг, 30 марта, дожди ожидаются по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и областям Ферганской долины. По остальной территории — без осадков.

В пятницу осадки прекратятся.

Ночная температура воздуха на этой неделе будет в пределах +9…+14 градусов, днём 27−28 марта — +22…+27 градусов, 29−31 марта — +20…+25.

27−28 марта по северу и пустынной зоне, 29 марта местами по стране возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

По предгорным и горным районам 28−31 марта временами пройдут дожди, возможны грозы.

В Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, 27−28 марта — без осадков, 29−30 марта временами дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно слабый, лишь 29 марта возможно усиление до 12−15 м/с.

Температура воздуха в столице 27−28 марта ночью будет в пределах +9…+11 градусов, днём — +24…+26 градусов, 29−30 марта ночью — +11…+13 градусов, днём — +20…+22 градуса.