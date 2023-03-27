На территории археологических объектов в Букинском районе Ташкентской области найдены старинные керамические сосуды — два хума и три кувшина, сообщило ИА «Дунё» со ссылкой на данные Академии наук Узбекистана.

Изучение керамических изделий показало, что они имеют важное значение как материальные свидетельства для выяснения некоторых аспектов истории региона Чач — Ташкентского оазиса в III—II веках до нашей эры и в последующие века.

Два яйцевидных кувшина имеют плоское основание, один из них имеет одну ножку, другой — две ножки. У Г-образного одноручного кувшина ручка соединена одним концом с его широким предплечьем, а другим — с горлышком. На нём имеется царапина от гребенчатого инструмента, а над ней — отпечаток чешуи змеи.

«Из найденных пяти предметов уникальной является окаменевшая чаша с женской фигурой. Такой сосуд был найден впервые в Ташкентской области. Он был создан в древнегреческой традиции, которая может быть связана с прибытием селевкидского полководца Демодама (III в. до н. э.) в Чач. Религиозное воззрение, вошедшее в результате его вторжения, отразилось на этом сосуде в виде греческой богини. Изображение женщины напоминает Медузу, символ храма Аполлона, построенного во II веке до нашей эры в современной Турции», — говорится в сообщении.

ИА «Дунё»



Среди исследованных сосудов также выделяется раковиновидный сосуд или чаша, сохранившаяся высота которого составляет 13,5 см, отмечается в сообщении. Этот кувшин более сложный, чем другие. У него сломана шейная часть, горлышко и ручка. Он имеет рельефное украшение в виде кольца вокруг предплечья. Ниже места соединения рукояти с боковиной кувшина выбито изображение женщины, начиная с предплечья, а под ним имеется ленточное украшение, раскинувшееся в виде крыльев в обе стороны. У женщины, изображённой на этой чаше, вьющиеся волосы с пробором посередине и венок на голове.