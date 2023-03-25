В Стамбуле 23 марта 61-летний гражданин Турции Риза Белер ударом камня по голове убил свою сожительницу, 40-летнюю гражданку Узбекистана Умиду Туляганову. Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

По данным издания, убийство произошло в 5:30 утра в квартире на 3 этаже многоквартирного дома в районе Бахчелиэвлер. За некоторое время до этого Риза Белер взял кредит в 17 тысяч лир, из-за которого в ночь трагедии между ним и Умидой Тулягановой произошла ссора.

Как пишет газета, Риза Белер ударил женщину камнем по голове, расчленил её тело, положил части в мусорные пакеты и убрал в холодильник, намереваясь потом избавиться от них.

Соседи, услышав звуки ссоры из квартиры пары, сообщили в полицию. Прибывшие на место полицейские обнаружили останки убитой женщины и задержали подозреваемого.

В ходе расследования следователи выяснили, что между подозреваемым Ризой Белер и Умидой Тулягановой в течение длительного времени были разногласия из-за денежных вопросов и что Белер планировал убить женщину по этой причине. Он принёс камень в дом заранее.

По его словам, спор возник из-за взятого им кредита, за долги их квартиру могли арестовать. Риза Белер добавил, что жалеет только о том, что убил женщину, с которой жил долгое время, в месяц Рамадан.

Уголовное дело в его отношении возбуждено по статье об умышленном убийстве с особой жестокостью или пытками.