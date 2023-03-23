В течение суток 22 марта российские войска атаковали города Украины ракетами и беспилотниками. Две ракеты попали в жилой многоэтажный дом в Запорожье, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Он также опубликовал видео момента попадания.

Из-под завалов были извлечены 6 человек, всего пострадали 34 человека, 29 госпитализированы, из них 3 детей. Один пострадавший позже скончался в больнице, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В администрации области подчеркнули, что ракеты попали в спальный район, где поблизости нет ни одной военной цели.

Кроме того, по данным Генерального штаба Вооружённых сил Украины, в этот день на территорию страны был запущен 21 беспилотный летательный аппарат, 16 из них сбили, однако некоторые беспилотники долетели до Киевской области, где нанесли удары по общежитию профессионального лицея в Ржищеве.

Фото: ГСЧС Украины

Были частично разрушены 4−5 этажи двух корпусов общежитий и трёхэтажный учебный корпус, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Погибли 9 человек, пострадали 7, из-под завалов удалось извлечь одного человека.