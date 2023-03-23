Священный месяц Рамазан начался в Узбекистане 23 марта. Накануне первого дня поста верующие собрались в мечетях страны для совершения вечерней молитвы таравих. «Газета.uz» подготовила фоторепортаж из мечетей «Минор» в Ташкенте, «Джами» в Андижане, «Шохи Фозил» в Намангане и «Хаким Термези» в Термезе.
Мечеть «Минор», Ташкент
Фото Евгения Сорочина
Мечеть «Джами», Андижан
Фото Нурмухаммада Кахрамонова
Мечеть «Шохи Фозил», Наманган
Фото Шохруха Кенжаева
Мечеть «Хаким Термези», Термез
Фото Жонибека Кузимуродова