Священный месяц Рамазан начался в Узбекистане 23 марта. Накануне первого дня поста верующие собрались в мечетях страны для совершения вечерней молитвы таравих. «Газета.uz» подготовила фоторепортаж из мечетей «Минор» в Ташкенте, «Джами» в Андижане, «Шохи Фозил» в Намангане и «Хаким Термези» в Термезе.

Мечеть «Минор», Ташкент

Фото Евгения Сорочина









Мечеть «Джами», Андижан

Фото Нурмухаммада Кахрамонова

Мечеть «Шохи Фозил», Наманган

Фото Шохруха Кенжаева

Мечеть «Хаким Термези», Термез

Фото Жонибека Кузимуродова



