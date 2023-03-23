Священный месяц Рамазан начался в Узбекистане 23 марта. Накануне первого дня поста верующие собрались в мечетях страны для совершения вечерней молитвы таравих. «Газета.uz» подготовила фоторепортаж из мечетей «Минор» в Ташкенте, «Джами» в Андижане, «Шохи Фозил» в Намангане и «Хаким Термези» в Термезе.

Мечеть «Минор», Ташкент

Фото Евгения Сорочина

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Мечеть «Джами», Андижан

Фото Нурмухаммада Кахрамонова

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Мечеть «Шохи Фозил», Наманган

Фото Шохруха Кенжаева

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Мечеть «Хаким Термези», Термез

Фото Жонибека Кузимуродова

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