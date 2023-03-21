Спасатели спустили с холмов Красногорска в Паркентском районе 47 человек, которые застряли там из-за сильных дождей. сообщила пресс-служба МЧС.

20 марта в некоторых районах Узбекистана наблюдался сильный дождь. В 19:30 Управление по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области получили сообщение, что граждане, которые выехали на отдых в посёлок Красногорск (Кизил-Тог) Паркентского района на своих автомобилях, не могут спуститься с холмов из-за проливных дождей и попросили помочь.

По указанному адресу прибыли спасатели на 7 спецавтомобилях и провели поисково-спасательные работы.

В результате оперативных действий спасатели спустили в безопасное место 13 автомобилей и 47 граждан, включая детей. Пострадавших и погибших нет, сообщили в МЧС.