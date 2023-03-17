На приграничном посту «Даут-ата» в Кунградском районе Каракалпакстана таможенники при осмотре двух автомобилей, ехавших из России в Узбекистан, обнаружили газовое и пневматическое оружие. Об этом сообщила пресс-служба Управления Государственного таможенного комитета Узбекистана по Каракалпакстану.

В ходе досмотра автомобиля Cadillac, принадлежащего гражданину России, при помощи служебной собаки по имени Фея были обнаружены 1 газовый пистолет, 9 газовых баллонов, 1050 единиц дроби «Выстрел калибр 4,5 мм» и две кобуры для газовых пистолетов.

При досмотре автомобиля Ford были обнаружены 1 пневматический пистолет чёрного цвета с маркировкой «4,5 мм (ВВ КАЛ)» в полиэтиленовом пакете, который не был указан в таможенной декларации и не имел соответствующих разрешительных документов. Водитель этого автомобиля вёз из России международные курьерские отправления в адрес компании, работающей в Узбекистане.





Согласно законодательству, ввоз гражданского и служебного оружия и боеприпасов к нему на территорию Узбекистана, его вывоз и транзит через страну могут осуществляться только с разрешения органов внутренних дел.

Реализация, приобретение, хранение, ношение, перевозка коллекционирование, экспонирование, использование, ввоз на территорию Узбекистана или вывоз из страны, а также транзит пневматического, сигнального, метательного оружия, оружия самообороны без разрешений органов внутренних дел влечёт за собой штраф в размере от 15 до 30 БРВ либо арест на срок до 15 суток с конфискацией оружия.

По вышеуказанным фактам проводится доследственная проверка.