В 2019 году 13% школ Узбекистана не имели базовых условий для мытья рук с мылом и водой. Такие данные показала Совместная программа мониторинга Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, сообщили «Газете.uz» в представительстве Детского фонда ООН в стране.

В целом, как отмечается в релизе фонда, 83% школ в стране имеют базовый доступ к чистой питьевой воде, 78% — к базовым санитарным условиям.

«Согласно официальным данным, закрытие школ в Узбекистане повлияло на непрерывность обучения более 8 миллионов детей. Теперь, когда правительство страны планирует постепенное открытие школ, необходимо обеспечить безопасность учебных заведений и следование общим мерам предосторожности, предпринимаемым в стране в ответ на COVID-19, со всеми необходимыми мерами для защиты учащихся, персонала, учителей и их семей», — отметил глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн.

Он подчеркнул, что перед открытием школ важно убедиться, что в учебных заведениях созданы все необходимые условия водоснабжения, санитарии и гигиены в достаточном количестве и хорошего качества, а также обеспечивается уборка помещений и дезинфекция.

Согласно отчету программы мониторинга, в прошлом году в 43% школах мира не было доступа к мытью рук с мылом и водой — ключевому условию для безопасной работы школ во время пандемии COVID-19.

В наименее развитых странах в 7 из 10 школ отсутствуют основные средства для мытья рук, а в половине школ — базовые санитарные условия и водоснабжение.

«Доступ к услугам водоснабжения, санитарии и гигиены имеет критическое значение для эффективной профилактики инфекций и борьбы с ними во всех учреждениях, в том числе в школах, — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. — Это должно быть основным направлением государственной политики по безопасному открытию и деятельности школ во время продолжающейся пандемии COVID-19».

В отчете подчеркивается, что правительства, пытающиеся контролировать распространение COVID-19, должны наряду с реализацией мер по общественному здравоохранению также охватить вопросы социальных и экономических последствий мер изоляции. В докладе отмечается, что в научной литературе широко освещены вопросы негативного воздействия длительного закрытия школ на безопасность, благополучие и обучение детей.

Другие ключевые выводы, описанные в отчете: