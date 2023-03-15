Стендап-комик из России Данила Поперечный 14 марта выступил с концертом «ВЕСЕЛАЯ/ЖИЗНЬ» в Ташкенте. По итогам выступления он пожаловался, что ему отключали микрофон на сцене прямо во время выступления.

«Тут мог быть текст про то, какой замечательный концерт на полторы тысячи человек прошёл у нас в Ташкенте, но правда заключается в том, что из моего концерта вырезали весь материал, тем или иным образом связанный с происходящим в мире. Буквально каждый раз, когда шутка или тема хотя бы косвенно касалась актуальной повестки, мне просто вырубали микрофон на сцене прямо во время выступления. Они даже самостоятельно вырезали без согласования шутку из открывашки концерта, где просто было слово „Россия“», — написал он в Instagram.

По его словам, «как минимум 50 минут материала было „замьючено“ по указке местных правоохранительных органов». «Почувствовал себя, как дома», — отметил комик.

Российский стендапер принёс извинения зрителям за то, что они «получили какой-то огрызок вместо шоу, за которое заплатили». Поперечный заявил, что зрители, посетившие концерт, могут оформить возврат средств и «никаких вопросов у меня не возникнет».

«На данный момент вы единственный город, который получил программу в таком виде, и я сам крайне расстроен, что в последний момент на согласованной площадке начался вот этот детский сад», — заявил комик.

28-летний Данила Поперечный из-за войны уехал из России. Он эмигрировал в США вместе со своей супругой Полиной Чистякова. В настоящее время комик гастролирует по различным странам с новой программой «Весёлая жизнь». После Ташкента у него запланированы два концерта в Турции.