Крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB), который долгие годы считался одним из главных кредиторов стартапов в Кремниевой долине, стал главной темой последних дней во всех мировых СМИ. Банкротство SVB называют вторым по величине в истории среди коммерческих банков США и крупнейшим со времён финансового кризиса 2008 года.

На основе публикаций The New York Times, Washington Post и Financial Times «Газета.uz» рассказывает, как и почему закрылся Silicon Valley Bank, а также какие риски выявило это закрытие в финансовом и технологическом секторах.

Что известно о Silicon Valley Bank?

Silicon Valley Bank был основан в 1983 году в Санта-Кларе, штат Калифорния — в самом сердце Кремниевой долины. Банк быстро стал одним из основных кредиторов технологических компаний. К 2021 году, по данным на сайте SVB, работал с «почти половиной» венчурных стартапов в США в сфере технологий и медицины.

К концу 2022 года SVB владел активами на 209 млрд долларов, из которых около 175,4 млрд долларов составляли депозиты, что делало его 16-м по размеру капитала банком США.

Банк был застрахован Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC) — это значит, что в случае его банкротства вкладчики получат часть денег от правительства.

Почему обанкротился SVB

Как пишет The New York Times, на протяжении десятилетий Silicon Valley Bank получал деньги амбициозных стартапов и распоряжался ими, как и большинство конкурентов: покупал долгосрочные долговые обязательстве, например, казначейские облигации, и держал лишь малую часть депозитов в наличной форме.

«Пока процентные ставки оставались низкими, эти инвестиции обещали скромную, но стабильную прибыль. Но, как выяснилось, они оказались недальновидными», — отмечает издание.

Банк не учёл ситуацию в экономике в целом, которая более года стимулировалась правительством из-за последствий пандемии коронавируса. В результате, когда Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентные ставки, чтобы обуздать растущую инфляцию, рыночная стоимость этих облигаций упала.

Вместо того, чтобы продать эти низкодоходные облигации, SVB решила оставить их в своём портфеле, довольствуясь низкими процентами. План мог бы сработать, если бы не стартапы — основные клиенты банка, пишет Financial Times.

На фоне рецессии в технологической отрасли многие IT-компании столкнулись со снижением доходов и стали массово снимать средства со вкладов.

Это вынудило банк начать продажу акций, чтобы укрепить баланс. Однако этот шаг вызвал панику среди технологических инвесторов, которые бросились выводить свои деньги. 11 марта акции SVB резко рухнули, вынудив финансовые регуляторы вмешаться и закрыть банк.

Последствия краха SVB

Крах Silicon Valley Bank вызвал шок на финансовом рынке и в технологическом секторе. Изначально финансовые эксперты полагали, что банкротство SVB мало отразится на экономике США. За последние месяцы венчурные капиталисты и стартапы, которые составляли основную клиентуру банка, уволили тысячи рабочих, что почти не повлияло на ситуацию в национальной экономике.

Как оказалось, более 90% депозитов банка превышали лимит в 250 тысяч долларов — сумму, покрываемую страховкой FDIC. Компании, которые не успели вывести средства, столкнулись с перспективой потерять крупные суммы денег и невозможностью выплатить зарплаты сотрудникам.

Это вызвало опасения по поводу безопасности депозитов в остальных банках, что может спровоцировать отток средств из этих учреждений, отмечает Washington Post.

«Это событие уровня вымирания для стартапов и вернёт инновации на 10 или более лет назад», — заявил CEO инкубатора для стартапов Y Combinator Гарри Тан.

Среди последствий банкротства SVB и снижение стоимости акций ряда других банков, связанных с технологиями. Так, акции First Republic Bank, который также обслуживает многие технологические компании в Калифорнии, упали на 22%.

Ситуацию усугубило закрытие на прошлой неделе ещё двух американских банков, работавших с криптовалютой, — Silvergate и Signature. Крах SVB вызвал панику у клиентов Signature Bank, что спровоцировало отток вкладов. Большинство вкладчиков Signature Bank, также застрахованного на федеральном уровне, держали более 250 тысяч долларов на счетах.

Что делают власти США

Министерство финансов США, Федеральная резервная система и Федеральная корпорация по страхованию депозитов поспешили заверить, что предпринимают «решительные действия», чтобы защитить экономику и укрепить доверие к банковской системе.

Вкладчикам пообещали полностью выплатить депозиты, которые они хранили в SVB и Signature Bank, а не только гарантированные 250 тысяч долларов. Деньги налогоплателищиков для этих целей использоваться не будут.

ФРС также объявило о запуске новой кредитной программы — Bank Term Funding Program. Она предусматривает выделение банкам краткосрочных кредитов, чтобы у них были наличные средства, если клиенты начнут выводить вклады.

C заявлением выступил и президент США Джо Байден. «Американцы могут быть уверены в том, что наша банковская система безопасна. Ваши депозиты сохранны», — заверил он.

Ждёт ли нас новый финансовый кризис?

Как отмечает The New York Times, пока не ясно, затронет ли крах Silicon Valley Bank банковскую отрасль шире. Белый дом также подчеркнул, что это не ситуация 2008 года.

«Позвольте мне прояснить, что во время финансового кризиса поддержку получали инвесторы и владельцы системообразующих крупных банков … мы не собираемся делать это вновь», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен. «Мы беспокоимся о вкладчиках и сосредоточены на том, чтобы удовлетворить их потребности».

Тем не менее, пишет Financial Times, крах SVB показал недостатки финансового регулирования банковской сферы. Рост процентных ставок представляет собой риск для банков.

Инфляция продолжает расти и ФРС будет и далее пытаться взять цены под контроль, а это усиливает опасения рецессии, подчёркивает Washington Post.