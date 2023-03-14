Хокимы трёх районов Ташкентской области должны написать объяснительные, а трём заместителям хокимов районов объявлен выговор на заседании под руководством хокима области Зойира Мирзаева в Нурафшане 13 марта. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Хоким Кибрайского района М. Миркасимов предупреждён о том, что на аукцион всё ещё не были выставлены 30 га земель, предназначенные для дехканских хозяйств. Его заместитель по вопросам сельского и водного хозяйства Б. Туйчиев получил выговор.

Глава области предложил наложить штраф в размере 30% месячной заработной платы на замхокима Янгиюльского района по вопросам сельского и водного хозяйства Л. Бадалова за то, что 35 га земли для дехканских хозяйств не были отведены в резерв.

Выговор получил замхокима Чиназского района по вопросам сельского и водного хозяйства Ш. Мирсобиров — за недостаточный контроль над выставлением на аукцион земельных участков для дехканских хозяйств.

Выговор был сделан также заведующему одним из секретариатов хокимията области А. Акрамову за невыполнение задачи по выделению дополнительных земель для кладбищ.

Хокимы Уртачирчикского, Янгиюльского и Паркентского районов должны написать объяснительные за невыделение дополнительных 100 га земель для дехканских хозяйств.

«Нельзя идти на компромисс с руководителями, которые игнорируют работу по выделению земли народу. Это важное историческое событие, тесно связанное с продовольственной безопасностью и благополучием населения», — заявил хоким области Зойир Мирзаев.

На заседании также обсуждались результаты внутреннего мониторинга по целевому использованию сотрудниками областного и районных хокимиятов служебных компьютеров.

«Действиям сотрудников, бесцельно проводивших рабочее время, поручено дать правовую оценку», — говорится в сообщении.