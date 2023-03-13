Президент Узбекистана 13 марта подписал указ об усилении социальной поддержки членов семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Согласно документу, членам семей военнослужащих и сотрудников министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Службы государственной безопасности, Государственной службы безопасности президента, Таможенного комитета и Центра развития электронных технологий, погибших «во имя защиты Родины и мирной жизни народа вследствие ранения, контузии или увечья», и лицам, находившимся на их иждивении, будут предоставляться новые льготы и гарантии.

С 1 апреля единовременное пособие, выплачиваемое членам семьи погибшего, будет установлено в размере 150-кратной суммы должностного оклада. С этой же даты страховая сумма, выплачиваемая в связи с гибелью сотрудника в рамках государственного обязательного личного страхования военнослужащих, будет установлена в 200-кратном размере базовой расчётной величины.

С 1 мая пенсия по случаю потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи устанавливается в размере 50% денежного довольствия (заработной платы), принимаемого для исчисления пенсии. С этой же даты члены семьи (родители, супруги, дети, не достигшие 23-летнего возраста) будут освобождены от налога на доходы физических лиц по доходам в размере трёхкратного минимального размера оплаты труда за каждый месяц, в котором получены эти доходы.

Членов семей погибших также будут обеспечивать жильём в первоочередном порядке в случае признания их нуждающимися в жилье. За ними также сохраняется право на получение долгосрочных льготных ипотечных кредитов для военных.

На супругов погибшего военного, не вступивших в новый брак, и (или) одного из родителей, находившихся на иждивении военного, будет распространён порядок выплаты военнослужащим Вооружённых сил Узбекистана ежемесячной денежной компенсации за наем жилых помещений (при отсутствии в собственности жилья).

С 1 июня устанавливается порядок, в соответствии с которым:

обеспечивается воспитание детей погибших военных в дошкольных образовательных учреждениях на бесплатной основе, обучение в профессиональных и высших образовательных учреждениях — по дополнительным квотам на основе государственного гранта;

родителям погибшего военного предоставляется право на бесплатное пользование железнодорожным и воздушным пассажирским транспортом два раза в год;

для членов семей погибших военных сохраняется право на получение бесплатной медицинской помощи в медицинских учреждениях ответственных министерств и ведомств, в которых проходили службу эти военные, а также создаётся возможность приоритетного получения медицинской помощи в рамках гарантированных объёмов медицинской помощи и внеочередной госпитализации;

за счёт средств госбюджета предоставляется бесплатная медицинская помощь медицинскими организациями, оказывающими высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь;

предоставляется право на использование очередного ежегодного трудового отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью до двух недель в год.

Большинство перечисленных льгот и гарантий будут также распространены на членов семей военных, погибших в период с 1 января 1991 года до вступления в силу этого указа.