Агентство культурного наследия Узбекистана прокомментировало информацию по поводу аварийного состояния объекта материального культурного наследия в Самарканде.

Речь идёт о жилом доме, находящемся в частной собственности, по адресу: Самарканд, ул. Мираншаха, 6. Строение ХIХ-ХХ веков включено в Национальный перечень объектов материального культурного наследия.

Территориальное управление агентства изучило ситуацию. Выяснилось, что в декабре 2015 года в ходе строительных работ, которые на соседнем участке вела компания «Афросёб Хосият Бегим Макони», была задействована тяжёлая техника для рытья котлована глубиной 8−10 м. От этого на стенах дома, являющегося объектом культурного наследия, появились трещины, часть стен обрушилась.

В тот же день был составлен акт с требованием остановить стройку в охранной зоне объекта культурного наследия. Несмотря на неоднократные предупреждения, выданные предпринимателю, строительные работы продолжались, в результате чего объекту культурного наследия был нанесён более серьёзный ущерб.

В июле 2016 года было изучено состояние объекта, документы по итогам изучения передали в правоохранительные органы.

В отношении предпринимателя О. Р. было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 132 (Уничтожение, разрушение, порча объектов материального культурного наследия). Самаркандский городской суд по уголовным делам приговорил его к лишению свободы.

В настоящее время территориальное управление агентства изучает текущее состояние объекта культурного наследия.