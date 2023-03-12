В системе Министерства здравоохранения уволен ряд руководящих сотрудников, сообщила пресс-служба Минздрава. Решения были озвучены на внеочередном заседании коллегии министерства под руководством министра Амрилло Иноятова в субботу.

На заседании говорилось о проблемах, требующих решения, в том числе бюрократических препонах, недостаточном обеспечении лекарствами и изделиями медицинского назначения, отставаний во внедрении передовых методов лечения в детской медицине.

Министр отметил, что это связано с нехваткой в системе управления кадров, соответствующих требованиями времени, думающих по-новому, инициативных, способных профессионально и креативно подходить к решению проблемных вопросов.

От должностей освобождены директор компании «Узмедимпекс» А. Набиев, врио директора Детского национального медицинского центра А. Шарипов, начальник управления Минздрава по упорядочению оборота лекарств и медизделий, а также координации благотворительной помощи Х. Ганиева, и. о. начальника управления координации инвестиционных и грантовых проектов Н. Расулов и ряд других руководителей.