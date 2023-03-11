Салат «Весенний»
Салат с первой молодой зеленью, редисом и капустой — настоящее сезонное блюдо на весенний период.
Салат с нутом и свежими овощами
Оригинальный рецепт салата из свежих овощей и нута.
Свежий грузинский салат
Салат из огурцов, яблок и свежей зелени.
Салат с курицей и пекинской капустой
Этот салат может стать полноценным ужином для тех, кто не хочет переедать перед сном, или дополнением к тарелке супа в обед.
Свежий салат с мятной заправкой
Ароматный салат с редисом и огурцом — благодаря добавке из мятной заправки.
Салат с красной рыбой и перепелиными яйцами
Для этого салата можно использовать любую слабосолёную красную рыбу. Если у вас нет перепелиных яиц, можно заменить куриными.
Салат с огурцами и зеленью
Лёгкий весенний салат из свежих огурцов, листьев салата и зелёного лука.
Пикантный салат с редисом
Сочетание редиса с маринованными огурцами — вкусно и необычно.
Свежий овощной салат
Сaлaт c кaпуcтoй и мoлoдыми oвoщaми — отличный иcтoчник витaминoв.