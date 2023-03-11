Салат «Весенний»





Салат с первой молодой зеленью, редисом и капустой — настоящее сезонное блюдо на весенний период.

Салат с нутом и свежими овощами





Оригинальный рецепт салата из свежих овощей и нута.

Свежий грузинский салат





Салат из огурцов, яблок и свежей зелени.

Салат с курицей и пекинской капустой





Этот салат может стать полноценным ужином для тех, кто не хочет переедать перед сном, или дополнением к тарелке супа в обед.

Свежий салат с мятной заправкой





Ароматный салат с редисом и огурцом — благодаря добавке из мятной заправки.

Салат с красной рыбой и перепелиными яйцами





Для этого салата можно использовать любую слабосолёную красную рыбу. Если у вас нет перепелиных яиц, можно заменить куриными.

Салат с огурцами и зеленью





Лёгкий весенний салат из свежих огурцов, листьев салата и зелёного лука.

Пикантный салат с редисом





Сочетание редиса с маринованными огурцами — вкусно и необычно.

Свежий овощной салат





Сaлaт c кaпуcтoй и мoлoдыми oвoщaми — отличный иcтoчник витaминoв.