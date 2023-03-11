Салат «Весенний»

еда, зира

Салат с первой молодой зеленью, редисом и капустой — настоящее сезонное блюдо на весенний период.

Салат с нутом и свежими овощами

еда, зира

Оригинальный рецепт салата из свежих овощей и нута.

Свежий грузинский салат

еда, зира

Салат из огурцов, яблок и свежей зелени.

Салат с курицей и пекинской капустой

еда, зира

Этот салат может стать полноценным ужином для тех, кто не хочет переедать перед сном, или дополнением к тарелке супа в обед.

Свежий салат с мятной заправкой

еда, зира

Ароматный салат с редисом и огурцом — благодаря добавке из мятной заправки.

Салат с красной рыбой и перепелиными яйцами

еда, зира

Для этого салата можно использовать любую слабосолёную красную рыбу. Если у вас нет перепелиных яиц, можно заменить куриными.

Салат с огурцами и зеленью

еда, зира

Лёгкий весенний салат из свежих огурцов, листьев салата и зелёного лука.

Пикантный салат с редисом

еда, зира

Сочетание редиса с маринованными огурцами — вкусно и необычно.

Свежий овощной салат

еда, зира

Сaлaт c кaпуcтoй и мoлoдыми oвoщaми — отличный иcтoчник витaминoв.