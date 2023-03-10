12 марта в честь праздника Навруз в Ташкенте пройдут V International Tashkent Marathon, забеги «Янги нафас» и «Мен голиб».

В связи с этим в центре столицы для движения автотранспорта будут закрыты некоторые участки улиц, сообщили в пресс-службе столичной администрации.

С 10:00 11 марта до 16:00 12 марта:

  • Отрезок улицы Афросиаб — от пересечения с улицей И. Каримова до пересечения с улицей Бешагач.

С 6:00 до 14:00 12 марта:

  • Отрезок улицы Афросиаб — от пересечения с улицей И. Каримова до пересечения с проспектом Ш. Рашидова
  • Отрезок проспекта Ш. Рашидова — от пересечения с улицей Афросиаб до пересечения с улицей И. Каримова
  • Отрезок улицы И. Каримова — от пересечения с проспектом Ш. Рашидова до пересечения с улицей Афросиаб
  • Отрезок улицы Афросиаб — от пересечения с улицей Бешагач до пересечения с улицей Шахрисабз;
  • Отрезок улицы Шахрисабз — от пересечения с улицей Бешагач до пересечения с проспектом А. Темура
  • Отрезок улицы Ойбека — от пересечения с улицей Шахрисабз до пересечения с улицей Нукусской
  • Отрезок улицы Нукус — от пересечения с улицей Ойбека до пересечения с улицей Истикбол
  • Отрезок улицы А. Кадыри — от пересечения с улицей Истикбол до пересечения с улицей Абая.

Водителям рекомендовали выбирать объездные пути.

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