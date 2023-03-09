Третья четверть в школах Узбекистана в этом учебном году завершится в субботу, 18 марта, после чего начнутся каникулы. Четвёртая четверть начнётся с 27 марта, сообщила пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования.

Ежегодно весенние каникулы начинаются 21 марта и длятся 7 календарных дней. Это предусмотрено постановлением правительства от марта 2017 года.

Однако в текущем году 20 марта является дополнительным выходным днём в связи с празднованием 21 марта Навзура. Таким образом, в этом году школьники смогут отдохнуть 8 дней подряд.