Президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России Ирину Винер отстранили от работы на международных соревнованиях на два года, сообщил Sports.ru.

Такое решение приняла дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) в связи с публичными заявлениями Винер после Олимпиады-2020 в Токио, где российская гимнастка Дина Аверина стала второй.

«Высказывания Винер признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики (FIG)», — говорится в сообщении.

В 2021 году на летней Олимпиаде Дина Аверина уступила золото израильтянке Линой Ашрам в многоборье. Ирина Винер неоднократно резко высказывалась против итогов судейства, поскольку, по ее мнению, израильская спортсменка, уронившая во время выступления предмет, не могла получить высший балл.

Российская сторона пыталась оспорить работу судей, но технический комитет Международной федерации гимнастики, возглавляемый представительницей России Натальей Кузьминой, оставил оценки в силе. После этого Ирина Винер отозвала кандидатуру Кузьминой с выборов в техком FIG. Это также стало причиной отстранения главного тренера российских гимнасток.

Ирине Винер не разрешается участвовать или быть аккредитованной на какую-либо роль в международных соревнованиях, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года.

Срок ее отстранения начнётся после отмены санкций в отношении российской гимнастики, введённых в связи с войной России в Украине, при условии, что они будут сняты в течение пяти лет.