Седьмой международный джазовый фестиваль пройдёт в Ташкенте с 25 апреля по 13 мая, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Фестиваль организуется под эгидой представительства ЮНЕСКО при содействии посольств ряда стран. Узбекистан участвует в глобальном праздновании джаза с 2015 года.

«История джаза неразрывно связана со сражением за демократию, гражданские права и человеческое достоинство. Джаз придал импульс борьбе с дискриминацией и расизмом. ЮНЕСКО верит в силу джаза поддерживать мир, диалог и взаимопонимание, и поэтому в ноябре 2011 года Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила 30 апреля Международным днём джаза», — сообщили в фонде.

В рамках фестиваля 30 апреля выступят американская певица Чайна Мозес и швейцарский коллектив Moonlight Gang, Грегори Портер, Игорь Бутман и его оркестр, Тиль Брённер, Эл Ди Меола, Take 6, De-Phazz и другие известные исполнители.

По приглашению посольств на фестивале свои страны представят исполнители из США, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Италии, Ливана, Нидерландов, Польши, России, Румынии, Украины, Франции и Швейцарии. Узбекистан представит группа Jazzirama.

«Джаз — это нечто большее, чем музыка или сугубо эстетические эмоции. Это послание свободы и творчества. Джаз несёт в себе ценности достоинства, уважения и надежды. Поэтому джаз — универсальная музыка», — заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

В дни фестиваля джаза в Ташкенте, помимо концертов, состоятся мастер-классы и творческие встречи.

Билеты на фестиваль будут доступны на сайте iticket.uz.