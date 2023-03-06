Во дворе Янгиерского медицинского колледжа в Сырдарье 2 марта мужчина нанёс своей супруге ножевые ранения, из-за которых она скончалась. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Инцидент произошёл утром, в 08:20. Р. У. (1977 года рождения) пришёл в колледж, где училась его жена Д. У. (1982), с кухонным ножом и «с целью умышленного убийства» нанёс ей семь ножевых ранений в шею и грудь.

После этого мужчина «во избежание ответственности за совершённое им преступление» дважды ударил себя ножом в шею и грудь. Его госпитализировали в реанимационное отделение Янгиерского городского медицинского объединения, где он скончался.

Известно, что в семье остались трое детей.

Прокуратура Янгиера возбудила уголовное дело по части первой статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведутся доследственные действия.