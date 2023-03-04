Пирожки с яйцами и зелёным луком в духовке
Рецепт вкусных пирожков с начинкой из зелёного лука и варёных яиц.
Киш с брокколи и шпинатом
Киш — это открытый пирог из песочного теста с заливкой. Предлагаем приготовить его с брокколи и шпинатом.
Зелёные щи из щавеля
Зелёные щи — лёгкое блюдо с характерной приятной кислинкой.
Сырники с зеленью
Сырники с зеленью и сыром подойдут не только для завтрака, но и для лёгкого ужина.
Слоёный пирог с лососем и шпинатом
Слоёный пирог с лососем рекомендуем подать немного остывшим и со свежими овощами, которые сочетаются с красной рыбой.
Мятный крем-суп из зелёного горошка
Мятный крем-суп — необычное блюдо с приятными свежими нотками мяты.
Пирог с зеленью
Предлагаем вам простой рецепт пирога с зеленью и творогом.
Суп со шпинатом и грибами
Полезный и очень вкусный суп со шпинатом и грибами.