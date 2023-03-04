Пирожки с яйцами и зелёным луком в духовке





Рецепт вкусных пирожков с начинкой из зелёного лука и варёных яиц.

Киш с брокколи и шпинатом





Киш — это открытый пирог из песочного теста с заливкой. Предлагаем приготовить его с брокколи и шпинатом.

Зелёные щи из щавеля





Зелёные щи — лёгкое блюдо с характерной приятной кислинкой.

Сырники с зеленью





Сырники с зеленью и сыром подойдут не только для завтрака, но и для лёгкого ужина.

Слоёный пирог с лососем и шпинатом





Слоёный пирог с лососем рекомендуем подать немного остывшим и со свежими овощами, которые сочетаются с красной рыбой.

Мятный крем-суп из зелёного горошка





Мятный крем-суп — необычное блюдо с приятными свежими нотками мяты.

Пирог с зеленью





Предлагаем вам простой рецепт пирога с зеленью и творогом.

Суп со шпинатом и грибами





Полезный и очень вкусный суп со шпинатом и грибами.