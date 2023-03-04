Улица Узбекистон овози в центре Ташкента идёт от отеля «Узбекистан» до Экопарка. Рядом находится ещё несколько крупных отелей, а вдоль улицы расположены жилые дома с многочисленными магазинами и пунктами общепита, Республиканская детская библиотека, школа №64, детский сад, две частные детские академии и разные учебные центры.

Наличие таких объектов должно предполагать безопасную и доступную пешеходную среду, в первую очередь для детей, — широкие, удобные и ровные тротуары, возможность безопасно перейти улицу, светофоры там, где они нужны, ограниченную скорость движения транспорта, чистый воздух.





Однако улица уже много лет похожа на большую автостоянку — водители паркуются перпендикулярно, им в этом помогают нелегальные парковщики, машины блокируют пешеходные переходы и тротуары. Нескольких пешеходных светофоров нет, потому что какой-то специалист когда-то решил, что можно обойтись без них. Часто слышны сигналы машин и звук свистка парковщика. Узкие тротуары едва вмешают пешеходов.

Недавно на улице начался ремонт, однако он подразумевает только обновление дорожного покрытия и дождевых лотков. На уже отремонтированной части улицы местами по-прежнему нет тротуаров и мест для перехода, а имеющиеся тротуары к прогулке не располагают. Улица снова заставлена машинами в несколько рядов. Совсем не то, что декларируют власти: «Город не для автомобилей, а для пешеходов».

На отремонтированном участке улицы перед отелем Le Grand Plaza (бывшая «Тата») тротуар так и не появился.



Улица перед отелем Le Grand Plaza, несмотря на ширину, едва вмещает по ширине два автомобиля. На заднем фоне — отель «Узбекистан».



Тротуар на улице Истиклол, примыкающей к улице Узбекистон овози. Участок улицы за отелем «Узбекистан» ремонтируется в рамках этого же проекта.



Отремонтированный участок улицы Истиклол за отелем «Узбекистан».



Тротуар рядом с отремонтированным участком улицы Истиклол.



Тротуар рядом с отремонтированным участком улицы Истиклол.



Урбанист Искандар Солиев, автор Telegram-канала «Archemistry | Urban», прогулялся по улице и поделился своим видением того, как улицу можно трансформировать. По его мнению, эта улица должна быть пешеходной, то есть закрытой для сквозного проезда автомобилей.

Предложение Искандара Солиева.

Для города, где автомобили вытеснили из дворов детские площадки, а с тротуаров — пешеходов и продолжают заполнять все свободные пространства, эта идея может показаться радикальной, но она достойна рассмотрения. Всё больше городов в мире очищают улицы от машин, возвращая их пешеходам. К тому же, успешные примеры закрытия улиц в Узбекистане есть — вспомнить хотя бы бывшую улицу рядом со сквером «Голубые купола» или улицы в историческом центре Самарканда.

Искандар Солиев ставит вопрос: «Правильно ли создавать условия в первую очередь для автомобилей на улице, где ежедневно ходят тысячи людей, среди которых много детей?»

На этом переходе через улицу Шахрисабз более 10 лет отсутствует пешеходный светофор. В СБДД заявляли, что он не предусмотрен схемой перекрёстка. При этом проектировщики заложили островок безопасности, а люди продолжаются пользоваться переходом.

Ремонтируемый сейчас участок улицы Узбекистон овози. Здесь оставлено по одной полосе в каждую сторону, что вполне достаточно для проезда автомобилей.



Одно лишь обновление асфальта проблем улицы — в том числе массовое нарушение Правил дорожного движения, на которые закрывает глаза УБДД — не решит, считает специалист. Тротуар здесь узкий, совмещённая с ним бетонная велодорожка создаёт опасность для пешеходов (на проезжей части места для неё достаточно), после зимы она разрушается. Многочисленные ступени и крутые пандусы (что нарушает требования нормативных актов), а также глубокие лотки создают дополнительные неудобства.

Непродуманно широкий перекрёсток улиц Узбекистон овози и Яхё Гулямова, где в нарушение ПДД свободно паркуются десятки автомобилей.

Из-за неграмотного расширения перекрёстков на них свободно паркуются машины. В ходе текущей реконструкции перекрёстки могли бы сузить, выправив геометрию.

На перекрёстке улиц Узбекистон овози и Яхё Гулямова можно было бы организовать круговое движение, считает урбанист. «Газета.uz» писала об этом несколько лет назад на реальном примере. Круг успокоил и упорядочил бы движение (см. видео выше). Сейчас перекрёсток не регулируется, из-за чего возникают конфликтные ситуации.





«Если сделать улицу пешеходной, она оживёт, будет заполнена людьми», — говорит Искандар Солиев. «Чем больше места освободить от машин для людей, где они могут собираться, отдыхать, тем больше людей будет стремиться сюда», — отмечает он, приводят в пример скверик перед школой №64.





«Если же на улице только шум машин, постоянный поток автомобилей во все стороны, когда элементарно страшно перейти улицу, о какой привлекательности улицы можно говорить?» — спрашивает он.

«Улица должна быть инклюзивной, она должна быть для всех, не только для автомобилей, а для всех участников движения, всех слоёв и возрастов», — подчёркивает урбанист.





То же самое можно сказать о прилегающих улицах. Их можно сильно очеловечить, используя простые и недорогие решения. Но для этого во главу угла должен быть поставлен человек, а не автомобиль.

Даже перед детсадом на улице Шастри не предусмотрено снижение скорости транспорта, а у школы №64 скорость ограничена только с одной стороны. Это красноречивее всего говорит о приоритетах города.

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