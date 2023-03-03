Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс AFL233 по маршруту «Дели — Москва», в пятницу совершил экстренную посадку в Ташкенте. Воздушное судно приземлилось в столичном аэропорту. в 9:30, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports

Причиной посадки стал гражданин Индии, у которого случился приступ аппендицита. Экипаж принял решение следовать на запасной аэродром по причине ухудшения самочувствия пассажира.

После посадки пассажира забрала карета скорой помощи. Он госпитализирован в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.