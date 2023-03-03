Выходные в Узбекистане будут тёплыми, местами ожидаются дожди и усиление ветра, сообщил Узгидромет.

В пятницу по территории страны будет облачно и без осадков, лишь по предгорным и горным районам Ташкентской области местами пройдут дожди, в высокогорьях — дождь и снег. Дневная температура будет в пределах +15…+20 градусов, по югу — до +23.

В субботу, 4 марта, на северо-западные районы страны начнёт выходить влажный воздух с районов Кавказа, по Каракалпакстану местами возможен небольшой дождь.

В воскресенье влажная воздушная масса распространится на всю территорию Узбекистана, местами пройдут дожди. По Каракалпакстану, Хорезмской области и областям Ферганской долины осадков не ожидается.

Дневная температура воздуха будет в пределах +21…+24 градуса, при дожде — +18…+20.

3−5 марта местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. По Навоийской, Джизакской областям в воскресенье возможны порывы до 22−25 м/с.

По предгорным и горным районам 5 марта возможны селе-паводковые явления.

В Ташкенте 3−4 марта малооблачная погода без осадков, 5 марта — небольшой дождь. Ветер восточный 5−10 м/с, в воскресенье возможно усиление до 12−15 м/с.

В пятницу дневная температура воздуха будет в пределах +17…+19 градусов, в субботу и воскресенье немного повысится — +19…+21.