В этом году март в Узбекистане начался с очень тёплой погоды. В первой декаде месяца температура воздуха в дневные часы будет повышаться до +17…+22 градусов, в отдельные дни — до +24…+27, по югу и пустынной зоне — до +29 градусов, сообщил Узгидромет.

5−6 марта и в конце декады по стране пройдут дожди, возможны грозы. При дожде дневная температура будет немного понижаться, но, несмотря на это, вся первая декада марта будет значительно теплее нормы.

Во второй и третьей декадах ожидается колебание температуры ночью от +7…+12 градусов до 0…+5 (местами возможны заморозки до -2 градусов), днём — от +20…+25 градусов до +10…+15.

Осадки, преимущественно в виде дождя, возможны в отдельные дни и во второй и третьей декадах (по 1−3 дня в каждой декаде).

Каким обычно бывает март в Узбекистане

Для марта в Узбекистане характерны резкие колебания температуры, когда периоды бурных потеплений сменяются периодами резких похолоданий иногда с непродолжительным переходом дождя в снег, и понижением ночной температуры до заморозков.

За последние 50 лет самым холодным был март 1972 года, когда даже в третьей декаде марта температура в ночные часы понижалась до −10…−15 градусов.

В последние годы в марте в Узбекистане преобладает тёплая погода. Март 2008, 2016 и 2018 годов — в тройке самых тёплых за все годы наблюдений. В самые тёплые дни температура повышалась до +30…+32 градусов, а по югу местами до +35…+37.

Март в Узбекистане — самый осадочный месяц в году и по количеству осадков, и по числу осадочных дней. В среднем, не считая северных районов и пустынной зоны, в марте бывает от 10 до 15 дней с осадками.

Март прошлого года стал чемпионом по количеству выпавших осадков. По большей части территории, кроме севера и юга страны, осадков выпало в 2−3 раза, местами в 3,5−4,5 раза больше нормы.

В отдельных районах центральных и восточных областей мартовские осадки 2022 года были рекордными за весь ряд метеорологических наблюдений. Так, в Ташкенте за месяц выпало 188 мм осадков, что составило почти три месячные нормы. Это абсолютный рекорд месячного количества осадков за все годы метеорологических наблюдений в столице.

Аномальной была также продолжительность дождей. Дожди выпадали практически ежедневно в период с 5 по 18 марта, после — с небольшими перерывами.

Иногда осадки в марте выпадают и в виде снега с образованием неустойчивого снежного покрова. Самым снежным за последние 25 лет был март 1998 года, когда снежный покров в Ташкенте наблюдался в течение девяти дней, а его максимальная высота составила 22 см.