Очередное пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана пройдёт 2 марта, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. Оно пройдёт в формате видеоконференцсвязи.

На заседании будут рассмотрены законы «О конкуренции», о внесении дополнений в Кодекс об административной ответственности (КоАО) в связи с установлением ответственности за воспрепятствование деятельности медицинского работника, в Уголовный кодекс и КоАО — в связи с усилением ответственности за воспрепятствование выполнению служебных обязанностей педагогическими работниками, а также о внесении дополнения в закон «О государственной пошлине».

Будут обсуждены также законы о внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы" в статью 15 закона «О потребительском кредите» в связи с совершенствованием системы предоставления финансового потребительского кредита, в некоторые законодательные акты в связи с принятием мер по обеспечению эффективной защиты прав граждан и субъектов предпринимательства во взаимоотношениях с государственными органами и прочие.

Наряду с этим, сенаторы рассмотрят вопрос о деятельности Сената Олий Мажлиса в 2022 году и приоритетных задачах на 2023 год, а также заслушают информацию директора Национального центра по правам человека о состоянии выполнения международных обязательств Республики Узбекистан в области прав человека.

Кроме того, на пленарном заседании также предусматривается утверждение постановлений Кенгаша Сената Олий Мажлиса.