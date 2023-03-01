Казахстан не чувствует риска или угроз со стороны России, заявил министр иностранных дел страны Мухтар Тлеуберди на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Астане 28 февраля.

У Казахстана «исторические связи как с Россией, так и с Украиной», а экономики стран взаимосвязаны в течение долгого времени, отметил он.

«И поэтому я определённо чувствую, что ситуация достаточно тяжёлая для нас, для нашей экономики, и мы пытаемся избежать каких-либо негативных последствий от санкций. Казахстан является членом Евразийского экономического союза, и у нас нет таможенных границ между Казахстаном, Россией и другими членами этого союза. Вот почему иногда очень трудно управлять тем, как мы можем обеспечить эту свободную торговлю продуктами и услугами между нашими границами», — заявил глава МИДа.

«В то же самое время мы пытаемся избежать каких-либо возможностей уклонения от санкции Россией или же прочими иностранными компаниями», — заверил он.

Мухтар Тлеуберди отметил, что Казахстан не позволит использовать свою территорию для обхода антироссийских санкций, но «это не значит, что на сегодняшний день у нас есть или мы ощущаем угрозу, риски со стороны Российской Федерации».

«Казахстан является членом Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ, наряду с другими государствами, которые окружают Россию. Поэтому мы рассматриваем взаимоотношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур», — сказал он.

Министр также указал, что полностью делимитированная граница между Россией и Казахстаном является самой длинной сухопутной границей в мире — её протяжённость более 7500 км. «Казахстан продолжает выполнять свою многовекторную внешнюю политику, и тем самым мы пытаемся сохранить систему сдержек и противовесов, чтобы обеспечить взаимовыгодные сотрудничество и взаимоотношения со всеми странами мира», — сказал Мухтар Тлеуберди.

Казахстан, зависящий в вопросе экспорта нефти от трубопроводной сети в России, в 2022 году увеличил поставки в обход российской территории. Президент Касым-Жомарт Токаев призывал диверсифицировать экспорт нефти.

В июле журнал The Wall Street Journal сообщил, что Казахстан решил пересмотреть свои отношения с Россией и начал искать союзников в лице США, Турции и Китая. Страна начала диверсифицировать торговые маршруты, увеличила оборонный бюджет и договорилась с Турцией о выпуске боевых дронов, отмечалось в материале.