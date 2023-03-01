На популярность сервиса «Халк назорати» во многом повлияли дизайнерские решения: он прост в использовании, а в интерфейсе (внешний вид сайта, программы, приложения) всё интуитивно понятно. Этим «Халк назорати» отличается от большинства цифровых продуктов государственных органов.

«Газета.uz» попросила дизайнера Азамата Шамузафарова поговорить с коллегой из Департамента цифрового развития Мавлонбеком Пулатовым о необходимости хорошего дизайна и его особенностях в государственных органах Узбекистана. Глава департамента Алексей Хен рассказал, почему в организации так много внимания уделяется дизайну.

Азамат Шамузафаров — дизайнер, автор Telegram-канала об интерфейсах UZ-X. В настоящее время работает в компании Click дизайнером по взаимодействию с пользователем.

Мавлонбек Пулатов разработал внешний вид сервиса «Халк назорати» и других проектов Департамента цифрового развития при хокимияте Ташкента.

Расскажите, почему вы пришли работать в хокимият?

Мавлонбек Пулатов: В дизайнерской студии, где я работал до хокимията, были очень простые проекты. Вы же знаете, какие шаблонизированные проекты у интернет-магазинов: корзина, каталог.

Мне же хотелось делать что-то масштабное, хотя при приёме на работу я не знал, над чем конкретно буду работать, но первым проектом сразу был очень объёмный «Халк Назорати». Здесь я чувствую, что приношу пользу своему городу и его жителям.





Мавлонбек Пулатов.

Алексей Хен: Мавлонбека мне рекомендовали, когда я набирал команду для «Цифрового Ташкента». Я и сам некогда занимался веб-дизайном. Руководствовался принципом, что дизайн должен показывать всё от начала до конца как потребителю, так и верстальщику и программисту. Нужно графически показывать, куда попадёшь, если нажмёшь на ту или иную кнопку.

Чтобы получить такой продукт, нужно кропотливо работать и думать о человеке. Чтобы думать о человеке, нужно понимать что-то в цветах, шрифтах, психологии. Когда я был юристом, я всем своим сотрудникам давал читать книгу про шрифты «Дизайн. Книга для недизайнеров». Потому что документ — это тоже дизайн, и умение работать со шрифтами очень важно. После каждой главы в этой книге был тест для закрепления материала. Где курсив можно, где жирность нужна, где не нужно делать курсив, подчёркивание и жирный.

Но я думаю, есть вещи, которые вы никогда не сможете перебить в наших госорганах по части типографики — выравнивание текста по ширине.

Алексей Хен: Нужно понимать, что у всех свои функции.





Алексей Хен.

Это делали неправильно и продолжают так делать. Думают, красиво — если ровненько по краям, а то, что внутри огромные «дырки» — неважно.

Что дизайнеры делают в департаменте?

Мавлонбек Пулатов: Мы отвечаем за общую структуру работы сайта или другого проекта. Иногда работаем с бумагами, картами, готовим мерч для проектов. Делаем как основные версии, так и адаптируем под экраны смартфонов, а также мобильные приложения. В сервисе «Халк назорати» есть несколько ролей: житель, модератор, исполнитель. Каждому нужно было создать свой интерфейс.

В работе вы пользуетесь платными сервисами и шрифтами?

Мавлонбек Пулатов: Я работаю в «Фигме» (Figma — графический редактор для совместного проектирования сайтов, приложений и других дизайнерских продуктов — ред.), она у нас оплачена. «Фотошопом» пользоваться не умею, поэтому платить не за что.

Шрифты обычно берём в Google Fonts. Основной наш шрифт — Inter. Стараемся не связываться с коммерческими разработчиками шрифтов, чтобы потом не было головной боли. Сейчас много неплохого бесплатного. Иконки тоже берём с бесплатных ресурсов. Кроме того, в «Фигме» есть сообщество, где можно поискать подходящие иконки. Иногда просим нарисовать нашего иллюстратора.





Что интересного в работе на госорганы, кроме влияния на жизни людей?

Мавлонбек Пулатов: Раньше я думал, что дизайнерам в государственных органах можно только стагнировать. Но с каким бы продуктом мы ни работали в департаменте, какие проекты ни запускали, мы всегда стремимся сделать их лучше, устраняем проблемы, улучшаем продукт.

Я знаю ребят, которые работают в министерствах. Они приходят в 9 утра и могут целыми днями сидеть в ожидании «срочной работы» — сделать презентацию или что-то для презентации. Это не позволяет дизайнерам развиваться. Насколько я понимаю своих знакомых дизайнеров, работающих в министерствах, им скучно.

Алексей Хен: Хочу заметить, что мы свои продукты ни разу не показывали в презентациях. У нас нет презентаций в Power Point и других. Мы продукты демонстрируем вживую — переходим по ссылке. Это лучше, это интерактивно, это сразу производит впечатление. Если продукт у нас ещё не готов, мы можем показать «Фигму».

Как думаете, почему в наших госорганах не ценят дизайн?





Мавлонбек Пулатов: Потому что нет понимающего человека. Руководители могут не интересоваться тем, как что-то делается, какой продукт мы получим в итоге, почему именно такой и можно ли сделать как-то ещё. Многие задачи выполняются для галочки.

Человек, мало понимающий в дизайне, может думать, что работа дизайнера — рисовать картинки. Есть ли у вас примеры, когда дизайн сэкономил бюджет города? Может, вы сократили расходы на бумагу, потому что цифровизировали какие-то процессы?

Алексей Хен: Такое есть. Недавно на сессии депутатов городского кенгаша представители городской приёмной президента говорили, что благодаря сервису «Халк назорати» количество обращений сократилось на 11%. А они работают с бумагами.

Какой проект в хокимияте был наименее интересным?

Мавлонбек Пулатов: У самого хокимията Ташкента дизайнера нет, поэтому иногда они просят меня делать презентации. «Буквально на час презентацию сделать помогите», — говорят они. Помогаем, хотя там информация в презентациях такая, что невозможно узнать, правда это или нет: какие-то цифры, триллионы, миллионы.

Или буквально 29−30 декабря попросили изменить цифры в книге. Но оказалось, что нужно изменить практически всё. Просили закончить до утра — работал несколько дней. Самое мучительное, что это нужно было делать в Corel Draw. Почему-то все любят его. Мне пришлось посмотреть, как им пользоваться.

Я правильно понимаю, с сайтом хокимията вы не связаны?

Алексей Хен: Пока не связаны. В 2017 году хокимият нанял компанию, которая сделала им сайт. Но мы в этом не участвовали.

Какую оценку можете дать сайту хокимията Ташкента по шкале от 0 до 10?

Мавлонбек Пулатов: Могу поставить 4. Ничего хорошего на этом сайте не знаю. Там сплошная информация, нет ничего удобного. Скоро мы начнём его переделывать. Нам поручили сделать сайт для хокимията города, откуда можно попасть на сайты районных хокимиятов. Контент будет меняться по районам, а дизайн останется единым.

Алексей Хен: Приоритет поставлен — открытость. Максимум информации о всех процессах. Что касается услуг хокимията, то все они оказываются через сайт Агентства госуслуг, потому что государственная политика сейчас подразумевает одну точку входа для получения всех госуслуг.

Какие сложности в работе есть у дизайнера хокимията?

Мавлонбек Пулатов: Сроки. Большая проблема с тем, чтобы адекватно оценить сроки и поставить реальный дедлайн (крайний срок выполнения работы) под задачу. Был случай, когда нас попросили с нуля нарисовать сайт для шахматного турнира за «1−2 дня». Мы собрали его за 16 часов работы. Факт того, что это возможно, не значит, что такой рабочий ритм — норма.

Часто сроки ставят, опираясь на собственные ощущения — людям кажется, что дизайн — это работа максимум на пару часов. Никто не учитывает технические ограничения, барьеры, качество ТЗ, никто не старается погрузить в проект перед разработкой дизайна. Это происходит, потому что в госсекторе почти никто не знает, что такое дизайн, кто такой дизайнер, как он работает и что ему для работы нужно.

Подобные заблуждения есть и у начинающих дизайнеров. Им кажется, что достаточно просто уметь «сделать красиво»: что-то нарисовать, найти хорошее сочетание цветов или подобрать впечатляющие иллюстрации.

Но главная задача дизайнера — не просто создать красоту, а понять задачу, решить её, упростить взаимодействие пользователей, помочь им не думать, когда они листают сайт, копаются в приложении или читают презентацию. Дизайн наводит порядок в хаосе. Обо всём этом хорошо написано в книге Стивена Круга «Не заставляйте меня думать». Советую почитать.

Как вы думаете, нужен ли Ташкенту свой флаг?

Алексей Хен: У департамента есть свой флаг, но там просто логотип. А вот у Янгихаётского района есть своя айдентика. Сергелийский район запускал программу Made in Sergeli («Сделано в Сергели»), но всё это нужно развивать, нужна концепция. Но хокимият — орган исполнительной власти. Нужна инициатива сверху.





Фото: Пресс-служба Янгихаётского района.

Что нужно изменить для того, чтобы чиновники понимали ценность дизайна и его возможности?

Мавлонбек Пулатов: Три-четыре года дизайнеров не было даже в банках. Как начали запускаться платёжные приложения, так и банки начали набирать своих дизайнеров. Когда один банк сделал редизайн сайта, редизайн сделали все сайты. Я делал редизайн сайта Халк банка.

Только не говорите, что вы сделали их новый логотип.

Мавлонбек Пулатов: Нет, потому что они всё меняют с приходом нового начальства. Что касается госсектора, то хороший дизайн — заразителен. В хокимияте Ташкента хотя бы стали делать другие презентации.

Сейчас у госсектора с дизайном в целом всё очень плохо. Всё, что с ним связано — презентации, сайты, мобильные приложения, — отстаёт от стандартов рынка. Мы же понимаем, что дизайном можно направить пользователя и заставить сам продукт работать.