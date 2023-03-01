Всемирно известная вечеринка танцевальной музыки Boiler Room впервые пройдёт в Узбекистане 19 и 20 марта, сообщили «Газете.uz» организаторы мероприятия.

Boiler Room — это бесплатные выступления исполнителей, как правило, электронной музыки, попасть на которые можно по приглашению. Вечеринки всегда транслируются онлайн на весь мир.

Первый день мероприятия состоится в Институте «Физика-Солнце» в Паркентском районе Ташкентской области. Событие начнётся в 17:00 и завершится в 23:00. Оно будет посвящено электронной музыке с участием местных диджеев. На территории научного объекта выступят Josef Tumari, Kebato, Mary Breslavets, Sabine и Xyarim.

Второй день мероприятия — 20 марта — пройдёт в Государственном музее народно-прикладного искусства Узбекистана. На концерте выступит ансамбль музыкантов Узбекистана, играющих на традиционных инструментах: Азизбек Каландаров, Гуломжон Мухамеджонов, Джавхарбек Исмоилов, Мансур Ахмедов, Отабек Собиржонов, Тоир Козиев.

Вход на мероприятие бесплатный. Для получения приглашения нужно пройти регистрацию на официальном сайте Boiler Room. Подробная информация о регистрации, трансфере и других вопросах в скором времени появится в Instagram-профиле проекта Sublimation, по инициативе которого мероприятия состоятся в Ташкенте.

Проект поддерживает современных музыкантов и деятелей искусства. Sublimation выиграл грант Boiler Room на проведение мероприятия в Узбекистане и является основным организатором события. В организации также принимают участие основатели музыкального фестиваля «Стихия» и креативный хаб MOC. Частичное финансирование на себя взял Британский совет.

«Несмотря на то, что мероприятия проводится под эгидой опыта и экспертизы мирового бренда Boiler Room, мы, в первую очередь, решили использовать данную возможность, чтобы поделиться новаторскими работами артистов из Узбекистана», — говорится в пресс-релизе Sublimation.

Главная цель события — дать возможность локальным музыкантам продемонстрировать свои работы на весь мир. Sublumation отмечает, что искусство Узбекистана только сейчас начинает открываться миру.

«Проект стремится подчеркнуть особенности Узбекистана, включая как традиционное, так и современное искусство, исполнителей на уникальных центральноазиатских инструментах, а также диджеев, играющих мрачные неоновые ноты техно», — заявили организаторы.

Вечеринки Boiler Room проводятся с 2010 года. Несколько единомышленников, имевших доступ к одному из лондонских складов с бойлерной внутри, собирались раз в неделю и играли музыку. Однажды они решили устроить трансляцию выступлений в интернете. Аудитория проекта быстро выросла. Трансляция стала характерной чертой проекта.

Сегодня у Boiler Room более 3,3 миллиона подписчиков в YouTube. В разных городах мира ежемесячно проводятся более 30 выступлений. Среди музыкантов, выступавших на вечеринках, были такие известные исполнители, как Thom Yorke, Carl Cox, Erykah Badu, Jamie xx, Nina Kraviz. За 12 лет проект создал уникальный архив, включающий свыше 8000 выступлений более 5000 артистов в 200 городах мира.