Исполняющий обязанности хокима Ташкента Бахтиёр Рахмонов встретился с директором проектного бюро энергоэффективности и инфраструктурных решений российской корпорации «Росатом» Юрием Мишиным, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Во встрече также приняли участие и. о. заместителя хокима Ташкента Шохрух Рахимжонов и руководители организаций, отвечающих за коммунальную сферу столицы.

Стороны подробно обсудили вопросы улучшения электро- и теплоснабжения Ташкента, недопущения серьёзных перебоев в системе и модернизации коммунальной инфраструктуры в целом, говорится в сообщении.

«Бахтиёр Рахмонов уделил внимание ситуации в электроэнергетической системе Ташкента, коснувшись реализованных и запланированных работ, и выступил с предложением о перспективном сотрудничестве с „Росатомом“», — отметили в пресс-службе хокимията.

Юрий Мишин подчеркнул возможность проведения эффективной инвентаризации в системных организациях, применения в рабочем процессе современных методик и технологий. Он также отметил: добиться положительных результатов можно при совместной работе обеих сторон. По его словам, вскоре в Ташкент будет направлена рабочая группа в составе необходимых специалистов.

В ходе встречи стороны рассмотрели направления и перспективы взаимного сотрудничества, отмечается в сообщении.

В июле 2018 года предприятие «Атомэнергопром» (входит в госкорпорацию «Росатом») создало дочернюю компанию «Русатом — Инфраструктурные решения». Она ведёт проекты «Умный город», направленный на модернизацию инфраструктуры жизнеобеспечения городов, включая тепло-, электро-, водоснабжение, и «Чистая вода», включающий разработку решений по опреснению, водоподготовке и водоочистке.