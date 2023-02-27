Инспекция по надзору в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Министерстве строительства и ЖКХ Узбекистана в ходе рейдов в трёх районах Ташкента выявила ряд случаев самовольного изменения конструкции многоэтажных жилых домов.

Яккасарайский район

В махалле «Дилбулок» на улице Себзар житель первого этажа девятиэтажного дома №1 разрушил перекрытие между подвалом и квартирой и установил лестницу в подвал, являющийся помещением общего пользования.

Инспекция установила, что были полностью снесены несущие и ненесущие стены цокольного и первого этажей. Кроме того, были сломаны нижние части оконных рам несущих стен и сооружён навес.

В отношении жителя составлен административный протокол, дано предписание восстановить разрушенные части конструкции здания.

Владельцу разъяснено, что подобные незаконные конструкции и выход за рамки проектных документов создаёт угрозу жизни жителей дома, говорится в сообщении.

Яшнабадский район

Изучение в девятиэтажном доме №12Б на массиве Тузель-2 в махалле «Ватандош» было проведено по обращению жителей дома.

Здесь предприниматель в ходе ремонтных работ в подвале внёс изменения в фундамент здания.

В сообщении говорится, что инспекция расследует нарушения и сообщит детали в скором времени.

Шайхантахурский район

В многоэтажном доме №1А на массиве Лабзак один из жителей также присвоил подвал и внёс изменения в несущие стены и инженерные коммуникации.

Н️а нарушителя составлен административный протокол, ему дано предписание вернуть здание в исходное состояние в течение 15 дней.



