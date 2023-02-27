Для получения кешбэка за регистрацию покупных чеков в приложении Soliq потребуется пройти биометрическую идентификацию по лицу (Face ID). Об этом сообщил Spot со ссылкой на пресс-службу Налогового комитета.

Ранее пройти подтверждение личности при помощи Face ID требовалось только для зачисления на свой счёт сумм свыше 500 тысяч сумов. Теперь это условие действует при любой сумме бонуса.

Услуга доступна в разделе Face ID личного кабинета в приложении Soliq. Для этого нужно ввести свой персональный идентификационный номер (ПИНФЛ) или серию и номер паспорта с датой рождения, затем сделать селфи и отправить его на проверку.

С 1 января 2022 года физические лица, совершившие покупки в пунктах розничной торговли, общепита и бытового обслуживания и зарегистрировавшие покупной чек в мобильном приложении Государственного налогового комитета Soliq, могут получить 1% от суммы покупки. «Газета.uz» публиковала инструкцию, как получить кешбэк.

По данным Налогового комитета, за 2022 год около 2 млн потребителей получили 773 млрд сумов кешбэка.

На запрос «Газеты.uz» о необходимости такого требования в пресс-службе Налогового комитета отметили, что в соответствии с законодательством налоговые органы вправе запросить у лица, зарегистрировавшего фискальные чеки в мобильном приложении Soliq, прохождение идентификации личности.

При переводе подтверждённых сумм кешбэка на банковскую карту в мобильном приложении Soliq от пользователей требуется пройти Face ID, т. е. авторизацию. Эта система внедрена для обеспечения безопасности пользователей, защиты их персональных данных и предотвращения возникновения негативных ситуаций, включая присвоение денежных средств другими лицами, отметили в ведомстве.

«К примеру, встречается немало случаев, когда с целью присвоения чужого кешбэка мошенническим путём с помощью ложных аккаунтов в социальных сетях запрашивается SMS-код, отправленный на номер телефона пользователя. Система Face ID — это полезный инструмент в борьбе с подобными негативными ситуациями», — пояснили в комитете.

Сообщается, что на сегодняшний день в мобильном приложении зарегистрировано более 2 миллионов пользователей, из них прошли Face ID свыше 1,9 млн человек.