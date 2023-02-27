В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина на улице избивает водителя скорой помощи. ГУВД Ташкента прокомментировало происшествие.

27 февраля примерно в 03:30 жительница массива Сергели-4 А. А., 1979 года рождения, позвонила в столичную службу «103» и вызвала бригаду скорой помощи.

По данным Министерства здравоохранения, на вызов к ней приехала бригада из врача Т. А. и фельдшера О. Х. (1983 г. р.). Выяснилось, что пациентка А. А. получила серьёзные травмы в результате избиения. Сотрудники «скорой» незамедлительно начали оказывать ей помощь.

Фельдшер О. Х., оценив состояние пациентки, сказала, что ее необходимо срочно доставить в токсикологическое отделение Республиканского центра скорой медицинской помощи.

Находившийся в это время рядом мужчина А. К. (1990 г. р.) обвинил фельдшера в том, что она, по его мнению, плохо осмотрела пациентку и стал угрожать ей.

Фельдшер выбежала из квартиры на улицу, где водитель скорой помощи, С. Т. (1970 г. р.) попытался её защитить. Однако А. Т. набросился на него.

На видео видно, как мужчина повалил водителя на землю и стал наносить ему удары. Женщина, снимающая видео из автомобиля «скорой», сильно напугана и плачет. Далее в кадре появляется другая женщина, которая пытается оттащить агрессора. На этом запись заканчивается.

Фото: Минздрав

Водитель «скорой» был госпитализирован, у него диагностированы «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом костей носа, разрыв мягких тканей носа».

Следственный отдел УКД ОВД Сергелийского района возбудил уголовное дело по статье 277 (Хулиганство) Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся расследование.