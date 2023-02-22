Количество киберпреступлений, зарегистрированных в Ташкенте, за минувший год увеличилось в 1,9 раза. Об этом говорилось на брифинге в ГУВД столицы 20 февраля.

В 2020 году было выявлено 106 преступлений в сфере информационных технологий, в 2021 году — 2281, а в 2022 году — уже 4332. Из них 2747 фактов приходятся на киберкражи, 625 — кибермошенничество, 874 — преступления, связанные с наркотиками и совершённые с помощью ИКТ.

Представитель Центра кибербезопасности МВД Узбекистана Саидкамол Садиков на брифинге 22 февраля также сообщил о росте киберпреступлений в стране в несколько раз, но не представил цифр.

По его словам, мошенники используют разные методы для совершения киберпреступлений:

34% — получают секретный код банковской карты через отправку фейковых ссылок с предложениями о материальной помощи, онлайн-кредите или о выигрыше;

22% — получают авансовые платежи у потерпевшего, а затем не выполняют оговорённые соглашения и не возвращают средства;

17% — во время телефонных разговоров представляются сотрудниками платёжных организаций (Click, PayMe и другие) или службы безопасности банка и получают номер и секретный код банковской карты;

14% — случаи раскрытия номера и секретного кода банковской карты через электронные торговые площадки;

9% — преступления через фейковые финансовые онлайн-биржи (Binance и другие);

4% — получение подтверждающего кода при сборе денег на совершение обряда умры.

Для формирования у населения «цифрового иммунитета» планируется провести разъяснительную работу среди жителей Алмазарского, Чиланзарского и Юнусабадского районов Ташкента, откуда поступило больше всего заявлений о киберпреступлениях, связанных с картами.