Министерство юстиции подняло вопрос о том, как влияет смягчение уголовных наказаний на криминогенную ситуацию. Аналитическую справку по этому поводу опубликовала его пресс-служба.

В ней отмечается, что на протяжении последних 20 лет Узбекистан проводил политику либерализации уголовных наказаний — снизил строгость большинства статей Уголовного кодекса, по ряду составов преступлений запретил применять лишение свободы при возмещении ущерба, ввёл возможность избежать уголовной ответственности в случае примирения с потерпевшим, а также широко применял амнистию и в последние 5 лет — условно-досрочное освобождение от наказаний.

«Прошедший период позволяет нам оценить практические результаты этой политики в жизни нашего общества: в наших махаллях и на наших улицах», — отметили в Минюсте.

Статистика говорит, что число преступлений растёт. Если в 2019 году было совершено 46,09 тысячи преступлений, то в 2020 году это количество выросло на 34,6% и составило 62,08 тысячи, а в 2021 году и вовсе произошёл скачок на 60,8% (111,08 тысячи преступлений). Прошедший 2022 год ситуацию облегчил ненамного — было совершено 105,2 тысячи преступлений.

Источник: Минюст

Особенно высокими темпами растёт число таких преступлений, как грабёж и разбой (на 152%), кража (на 142%), мошенничество (на 134%), хулиганство (на 93%).

На этом фоне только за 9 месяцев 2022 года до суда не было доведено 26,1% уголовных дел, а в 2021 году — 47,9% уголовных дел, отметили в Минюсте. Следует учесть, что этот показатель не охватывает случаи, когда потерпевшие шли на примирение.

Уже после суда и вынесения обвинительного приговора многие осуждённые условно-досрочно освобождаются от отбывания наказания либо наказание им заменяется на более мягкое. Например, если в 2022 году было осуждено 56,5 тысячи граждан, то параллельно условно-досрочно освобождено 26,75 тысячи (соотношение — 47,3%), а для 10,2 тысячи лиц наказание было заменено на более мягкое (соотношение — 18,04%).

Следует учесть, что условно-досрочно освобождаются либо наказание заменяется на более мягкое лицам, которые были осуждены в предыдущих годах, поскольку статьи 73 и 74 УК РУз предусматривают, что лицо должно отбыть определённую часть наказания (от 1/3 до 2/3 в зависимости от тяжести преступления), не нарушать режим и добросовестно относиться к труду.





«Однако, картина в целом ясна тем, что шанс досрочно освободиться от уголовного наказания либо смягчить его на практике достаточно велик. Сложившаяся ситуация вызывает серьёзное недовольство лиц, потерпевших от преступлений: им не возмещается причинённый вред, а преступники оказываются на свободе», — подчеркнули в Минюсте.

Это влияет на рост числа рецидивистов. Например, в 2022 году 11,4 тысячи (12,6%) совершивших преступления лиц оказались ранее судимыми, а в 2021 году этот показатель составлял 8700 лиц (10,8%). При этом в 2022 году наблюдалось 184 случая (в 2021 году — 168 случаев) рецидива среди условно-досрочно освобождённых, которые чаще всего совершают мошенничества, кражи, связанные с наркотиками преступления, грабежи и разбои.





«Особенно трагично совершенное условно-досрочно освобождённым от наказания лицом изнасилование и последующее убийство 12-летней девочки в Янгихаётском районе Ташкента, тело которой было найдено 31 января 2023 года. Этот случай наглядно показывает необходимость подходов к исправлению осуждённых. Как видно, пришло время переосмыслить проведённые реформы, поскольку мы подошли к опасной черте, когда преступность может выйти из-под контроля, приобрести организованный и профессиональный характер», — считают в Минюсте.

Один из возможных путей исправления ситуации, по мнению аналитиков Минюста, — пересмотр условий для условно-досрочного освобождения и замены наказания более мягким.

Министерство приводит опыт зарубежных стран. В России лица, осуждённые, к примеру, за половые преступления против несовершеннолетних, незаконное хранение или сбыт наркотических средств могут просить об условно-досрочном освобождении только после отбытия ¾ от назначенного наказания. В Казахстане такую же часть наказания (¾) должны отбыть лица, которые ранее условно-досрочно освобождались и вновь совершили умышленное преступление.

Таким образом, на повестку дня можно вынести два ключевых вопроса, резюмировали в Минюсте:

выделение видов преступлений, по которым тем, кто совершил их впервые, устанавливаются повышенные требования к отбытой части наказания (не менее ¾) перед подачей ходатайства об условно-досрочном освобождении от наказания либо его замене более мягким;

повышение требований к отбытой части наказания для лиц ранее условно-досрочно освобождавшихся, либо для которых наказание было заменено более мягким (не менее ¾). «Возможно, в этой части речь может идти об отмене такой возможности вообще», — добавили аналитики министерства.

«Данные вопросы, по нашему мнению, требуют серьёзного профессионального и общественного обсуждения», — заключили в Минюсте.